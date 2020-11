Denise Rosenthal anuncia que se casa: "Le dije que sí"

View this post on Instagram

Que cumple años tan hermoso y lleno de amor, de emoción, de principio a fin. Bienvenidos los 30's!!! 💞 Gracias por sus mensajitos, por sus saludos, por su cariño. De verdad. Cerrar esta década acompañada de lazos tan profundos y nutritivos, es el mejor regalo que puedo recibir, nada suple la inmensa fortuna de compartir mi vida con quienes hoy he deseado hacer camino, y construir. Sumado a todo eso, me siento completamente agradecida de inicio a final por esta etapa tan fructífera, tanto personal como profesionalmente. Agradecida por su apoyo incondicional, me hace tan feliz cumplir y celebrar junto a uds cada triunfo, gracias por confiar en mí y por permitirme también acompañarles. Que vengan muchos años, triunfos, y celebraciones más!!! Gracias por estar aquí de manera tan genuina y hermosa, vital y virtual, emocional, física, o simplemente con la sonrisa de su corazón. Los amo familia 💞💫💖