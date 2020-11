El escenario de las APP de TV de pago tras la llegada de Disney+

Atrás quedaron los días en que Netflix era la única aplicación con contenido distinto a la TV de pago tradicional, es decir, a los canales que entregan básicos y premium y se pueden ver a través de cable operadores como VTR, Movistar, Entel y GTD, entre otras compañías.

En el primer semestre de este año irrumpió de manera masiva Amazon Prime Video, que cuenta con y a fines de octubre llegó StarzPlay, con alcances más modestos respecto a su catálogo, pero no menos interesante.

Eso no es todo, porque el martes 17 llega una aplicación que es quizás la mayor competencia de Netflix, la compañía pionera de este tipo de servicios. La razón es que Disney+ tiene contenido de los estudios Disney, Marvel, Star Wars, Pixar, Fox y National Geographic, además de producciones creadas especialmente para la plataforma, como es el caso de "The Mandalorian", la serie ambientada en el universo Star Wars y que es protagonizada por el chileno Pedro Pascal.

Todas estas Apps cuentan tanto con contenido ya visto antes en las salas de cine o cable tradicional, como material exclusivo al que sólo se puede acceder usando las respectivas plataformas de streaming. Este es un resumen de lo que ofrecen y cuál es el precio del servicio.

Disney+

La más nueva de las plataformas tiene un catálogo envidiable: Disney ("Piratas del Caribe", "El rey León") Star Wars, Marvel ("Avengers", "Thor", "Ant-Man"), Pixar ( "Toy Story", "Los increíbles"), Fox ("Los Simpson") y National Geographic con incontables horas sobre naturaleza, el mundo animal, medio ambiente, ciencia y el espacio.

Exclusivo: "The Mandalorian" y el documental "Marvel 616". Ya el 25 de diciembre llegará la cinta animada "Soul", sobre un profesor de música aficionado al jazz.

Costo mensual: Hasta el lunes 16 se podrá pagar preventa anual por $ 54.900.

– Amazon Prime Video

Tiene desde clásicos que van desde "Seinfeld" a "Buffy la cazavampiros". Además, ha sabido conseguir producciones más recientes y nuevas temporadas de "Grey's Anatomy" y "This is us".

Exclusivo: En los más recientes estrenos de películas de películas destaca "Borat 2", en series están "The Boys" y "El presidente" sobre el escándalo de la FIFA protagonizado por Sergio Jadue, además de coproducciones como "La jauría" que emite TVN, y "Dignidad", que trata de los abusos en Colonia Dignidad, que transmitirá Mega.

Costo mensual: $4.165

– Netflix

La empresa que revolucionó la TV, lleva años de ventaja sobre su competencia y su modelo de negocios exige gran cantidad de material propio, incluyendo películas, series, documentales y programas de telerrealidad. También han sumado una particularidad a su modelo y han "revivido" programas ya cancelados, como "Arrested Development" y "Queer eye".

Exclusivo: "The Umbrella Academy", "The Crown", y la recién estrenada "Bob Esponja al rescate"

Costo: Plan básico $5.940, plan estándar $8.320 y plan premium $10.700.

– StarzPlay

El fuerte de esta App es el contenido para un público más adulto. Tienen muchas producciones de Lionsgate. miniseries sobre monarcas británicas como "The White Queen" y "The White Princess" además de material de otras plataformas como "Castle Rock", serie de J.J. Abrams y está basada en la obra de Stephen King, y la película "The act" (ambas de Hulu).

Exclusivo: "The Spanish Princess", serie que se basa en la obra de Philippa Gregory sobre Catalina de Aragón (hija de Isabel la Católica y primera mujer de Enrique VIII).

Costo: $3.200.