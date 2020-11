Los ataques que recibe hija de Pamela Díaz en Instagram: "Mi cuerpo no les hizo nada"

Pamela Díaz lo pasó maravilloso en sus vacaciones con Jean Philippe Cretton, haciendo pública la relación…todo bien, pero ciertas personas comenzaron a atacar a su hija mayor, Trinidad Neira.

En una de sus stories, la joven compartió algunos de los insultos que le envían, por supuestamente haberse referido a no muy buena forma de la nueva relación de su madre.

Instagram

“A mí sinceramente no me gusta hablar, ni escribir por estas cosas, pero creo que sinceramente ya me aburrí de estos mensajes, pero últimamente varias personas me han mandado mensajes así, me da mucha lata porque yo no le he faltado el respeto a nadie”.

"Yo con mi mamá siempre hemos tenido una relación madre e hija en la cual siempre nos reímos y nos agarramos pal we…”, dijo.

La relación con Jean Philippe

Al respecto del pololo de su mamá con Cretton, Trini Neira escribió que : “Lo otro, yo nunca he dicho nada en ‘contra’ de la relación de mi mamá, al contrario, me encanta verla feliz. Sé que no tengo porque dar explicaciones o lo que sea, pero realmente estoy agotada de que hablen sin saber y de que me traten de esa manera, porque mi cuerpo no les hizo nada”, aseguró la estudiante.