Luli sufre colapso en estación de servicio por no usar mascarilla

Un confuso incidente protagonizó la modelo Nicole Moreno anoche en una estación de servicio de la comuna de Las Condes, cuando cerca de las 22.00 horas de la noche se acercó a la tienda del lugar sin mascarilla.

Según relataron en el programa Me late, la ex chica reality no tomó de buena forma que otro cliente le pidiera que se retirara del lugar por no contar con la protección debida. Luego, Moreno entró en un estado de desesperación y según un video mostrado por el espacio, aseguró llorando que "la amenazaron con un arma de fuego, tal como le había pasado en Brasil".

Otros testigos relatan que persiguió por avenida Colón al otro cliente para increparlo. Frente a esto, llegó personal de seguridad ciudadana, que miraba atónito la escena de Luli llorando desesperada.

Hoy, la modelo subió historias no haciendo alusión al episodio de ayer.