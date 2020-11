Pampita da consejos de seducción y su receta para no estar nunca sola

Pampita siempre está acaparando la atención de los medios por sus declaraciones sobre su intimidad y vida en pareja. Actualmente, se encuentra casada con el empresario Roberto García Moritán (42) y en su programa "Pampita online" de Net Tv no dudó en dar consejos de seducción.

“Yo siempre tuve lista de espera”, aseguró sonriente la conductora y agregó: “El único consejo que yo les daría es que estén bien con ellas mismas. Y que ese rato de soltería, corto, largo o lo que sea, lo inviertan en ellas”, consiga la Revista Gente que señaló la trasandina.

Luego contó lo que deberían hacer las mujeres cuando están solas: juntarse con amigas, hacer gimnasia, ponerse lindas, mimarse, hacerse unos masajes, tirarse a hacer nada. “Porque cuando estás bien de adentro y no necesitás nada, sos como un imán para los demás”, sostuvo.La ex de Benjamín Vicuña dijo no tener ninguna estrategia a la hora de demostrar interés. “Soy la anti fórmula. Mis amigas dicen: ‘No, no le voy a contestar hoy porque voy a parecer muy desesperada’. Entonces esperan 48 horas y, cuando se cumplen, rápido le contestan… Los hombres son menos complicados: te escriben porque ese día están aburridos. Así que capaz que le contestás en ese momento y empieza la onda”, contó sobre sus secretos de conquista.