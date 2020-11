El mensaje de Anuel AA que preocupa a sus seguidores: "No quiero cantar más"

Anuel AA causó preocupación entre sus seguidores luego de un mensaje que dejó en su avatar de Instagram.

"Nos vemos en los Grammys y después, no sé, no quiero cantar más", señala el texto, dejando entrever un posible retiro de la música.

Captura Instagram Anuel AA

El mensaje de Anuel AA se da en medio de los rumores de su posible quiebre amoroso con Karol G.

Esto debido a los enigmáticos mensajes que han dejado en los últimos días en las redes sociales, lo cual ha hecho acrecentar los trascendidos de una posible separación.

¿Fin de amor entre Karol G y Anuel AA? Los extraños mensajes que andan dando vuelta en las redes Ambos artistas publicaron enigmáticos mensajes dejando entrever que el amor, como muchas veces pasa en la vida, llegó a su fin.

Por ejemplo, en su última publicación en Instagram, el cantante subió una imagen con el siguiente mensaje: "Algunos días necesito sexo, algunos días necesito amor, algunos días no necesito nada de nadie, algunos días siento que quiero salvar el mundo, otros días solo quiero verlo arder. Algunos días me siento muerto y en los otros sobrevivo (…) Por eso me voy, adiós".