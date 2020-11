La confesión de Antonella Ríos por relación con su cerrajero: "Me echa aceitito donde me falta, estoy cero kilómetro”

La actriz Antonella Ríos confesó que mantiene una relación amorosa con su cerrajero, pero lo que más llamó la atención fueron juguetonas revelaciones.

La actriz estuvo conversando con el live Pijama Party, conducido por Diana Bolocco y Martín Cárcamo en Instagram.

"Te voy a confesar algo, conocí a alguien… Hace mucho tiempo, al principio de la pandemia, a mí se me quedó una llave atascada en la cerradura de la puerta de mi casa y llamé a un cerrajero. Y ese cerrajero bueno, ahora me arregla la chapa gratis constantemente, salgo con él y lo pasamos estupendo y todo", dijo la actriz.

En el mismo tono, Ríos confesó que "me arregla la chapa de vez en cuando, me arregla la llave, me hace manija, me echa aceitito donde me falta. Estoy cero kilómetro”.

Así surgió el amor con su cerrajero

Antonella Ríos dijo a Bolocco y Cárcamo, que "una vez vino a arreglarme la puerta y se fue. Listo. Yo tampoco soy tan fácil, la primera vez calmao. Después vino de nuevo y se fue, pero por alguna razón se me cerraban las puertas, se me perdían las llaves, algo pasaba en el universo que se llevaba los calcetines y las llaves".

“En este caso las llaves me importaban un poco más que los calcetines y llamaba al cerrajero una y otra vez. Y venía, venía y venía, hasta que se terminó quedando fijo, punto fijo”, dijo.