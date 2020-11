Horóscopo de hoy: esto es lo que dicen los astros signo por signo para este miércoles 11

¿Quieres saber qué te deparan los astros del Zodíaco en el horóscopo para el día de hoy? Si es así, entonces no dejes de buscar qué dice tu signo a continuación.

ARIES (21 marzo -19 abril)

Es momento de encontrar las respuestas que andas buscando hace mucho tiempo, es momento de encontrarse y comenzar a descubrir.

TAURO (20 abril – 20 mayo)

La vida está comenzando a ponerse más interesante, la verdad es que ¡ya era hora! Comenzarás a fluir y tomar un ritmo más entretenido.

GÉMINIS (21 mayo – 20 junio)

Has estado pensando demasiado en lo que sería si hubiese pasado tal cosa, cambia el chip, estás viviendo y es momento de comenzar a poner los pies bien en la tierra.

CÁNCER (21 junio – 22 julio)

Hace ya tiempo que le das vuelta en tu cabeza a una decisión que deberías haber tomado hace mucho tiempo, sólo tú puedes decidir.

LEO (23 julio – 22 de agosto)

De repente todo comienza nuevamente a tornarse con más claridad, podrás comenzar a disfrutar más y tomar las cosas con más humor.

VIRGO (23 agosto – 22 septiembre)

Ya resolviste todo lo que tenías en mente, si aún no lo has hecho, qué esperas, debes comenzar ya a cerrar el año y quedar sin nada pendiente.

LIBRA (23 septiembre – 22 octubre)

Si quieres cambiar los planes, hazlo, aún estás a tiempo de darle un giro al futuro, la verdad siempre lo estarás, pero es momento de tomar decisiones.

ESCORPIÓN (23 octubre – 21 noviembre)

Aprovecha esa energía extra en lo que realmente vale la pena, hace ya tiempo que no sales a divertirte o hacerte un cariñito, lo mereces.

SAGITARIO (22 noviembre – 21 diciembre)

Este mes se te pedirá tomar decisiones para comenzar a finalizar por fin este año, el cual no ha traído muchas cosas buenas.

CAPRICORNIO (22 diciembre – 19 enero)

Espero te sientas feliz, si bien ha sido un año muy difícil has podido lograr tus metas, se te ha hecho difícil, pero no te has dado por vencido.

ACUARIO (20 enero – 18 febrero)

Ya falta menos para que se vaya un año tan agotador como éste y a pesar de que aún falta lo estás logrando, sigue así y no te des por vencido.

PISCIS (19 febrero – 20 marzo)

Deberás tomar decisiones importantes para que tu vida comience un rumbo mejor, el Universo te está mandando señales de qué camino tomar.