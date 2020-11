Loreto Aravena no descarta ser constituyente y reveló que milita en Fuerza Común del Frente Amplio

La actriz Loreto Aravena, en conversación con el programa "Sigamos de Largo" de Canal 13, confesó que no descarta ser constituyente y que además es militante.

"Yo estoy bien involucrada en este minuto en el tema de los constituyentes. Estoy, de hecho, militando. Soy parte de Fuerza Común, no nos alcanzamos a constituir como partido. Pero ahora soy parte del Frente Amplio", precisó.

Pero además agregó que está trabajando "en los territorios y tratando de levantar algunas candidaturas más y tratando también de que la candidatura de Fernando Atria (líder de Fuerza Común) sea una de las principales en el tema de los constituyentes”.

Por otro lado, la actriz no descarta ser candidata a la constituyente, "no lo descarto porque me encantaría, pero sin duda que hay mucha gente muy capacitada en Chile para hacerlo. Entonces, no lo descarto por ahora”, dijo.

Aravena dijo que seguirá "empujando a que, ojalá, la mayor cantidad de independientes y de actores sociales, de las personas que se juntan en las plazas a conversar, desde que empezó el estallido y antes, sean quienes puedan redactarla y sean quienes puedan participar mayormente y no los mismos de siempre".