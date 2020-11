Netflix confirma segunda temporada de "Emily in Paris"

Netflix confirmó este miércoles que la popular serie "Emily in Paris" tendrá una segunda temporada.

El anuncio fue hecho por los propios actores de la producción a través de un video en redes sociales, en donde repiten la palabra "deux", es decir dos en francés.

La serie, protagonizada por Lily Collins, fue estrenada el pasado 5 de octubre y se ha ubicado entre los espacios más vistos de la plataforma.

Cabe mencionar que la producción fue creada por Darren Star, quien ha estado detrás de exitosas series como "Melrose Place", "Beverly Hills, 90210" y "Sex and the City".

Emily in Paris will return for Season 2! pic.twitter.com/QDOzpzjliz

— Netflix (@netflix) November 11, 2020