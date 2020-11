Yazmín Vásquez se despide de Milf: "Ya no me sentía cómoda"

Luego de la salida de Renata Bravo de Milf, ahora se sumó la partida de la icónica panelista Yazmín Vásquez. Luego de varios rumores en redes sociales, finalmente este miércoles se confirmó la salida de la periodista, quien aseguró en su último programa que "ya no me sentía cómoda".

En una emotiva despedida por videollamada, Vásquez se sumó asegurando que "me cargan las despedidas, quizá porque soy sureña y vivo en un constante ir y venir", antes de ponerse a llorar. Luego, mostraron un video con sus mejores momentos.

"Me quiero quedar con los lindos momentos. Soy una persona transparente y ya no me sentía cómoda. Las cosas que pasan en Milf se quedan en Milf. No me queda más que agradecer. Siento que la gente me aprendió a conocer", dijo una de las fundadoras del programa.

Además, "Yaz" comentó que su familia "no sabía que me iba hoy. Si están viendo el programa se van a enterar", aunque aclaró que no fue "una decisión que tomé de un momento a otro, la venía masticando hace un rato. Yo creo que uno tiene que hacer caso a su intuición y mi intuición me dice que mi lugar no está acá".

Uno de los puntos fuertes del programa, era la buena química que había entre las panelistas, algo que en redes sociales se especula se habría quebrado con la inclusión de Berta Lasala, lo que también habría provocado la salida de Bravo.

Finalmente, Vásquez aseguró que "una cumple ciclos y probablemente mis historias ya son repetidas. Muchas gracias a todas. Me siento muy querida", antes de despedirse para siempre de Milf.

