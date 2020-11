Andrés Caniulef cuenta cómo rearmó su vida tras terminar su rehabilitación: "Mi vida era un desastre en todo sentido"

Andrés Caniulef regresó el miércoles a la TV, apareciendo en el matinal de Canal 13 "Bienvenidos" para hablar de espectáculos.

El periodista se sumará al espacio como panelista, luego de terminar su tratamiento de rehabilitación que se extendió por más de un año para superar su adicción a las drogas.

En entrevista con LUN, Caniulef relató que desde la semana pasada que se instaló a vivir con sus padres, indicando entre risas que están viviendo una especie de "luna de miel".

"Afortunadamente nos compenetramos súper bien (con mis padres) y hay un nivel de confianza donde podemos expresarnos, dejar que las cosas fluyan. Mi mamá, como cualquier mamá que recibe a su hijo de regreso, me tiene como un pollo. Me cuida, me alimenta, está feliz. Vivir con ellos será un tipo de transición mientras me empiezo a rearmar en términos económicos", expresó.

"Mis papás son personas de mucho esfuerzo y eso me sirve de ejemplo. El hecho de cómo pudieron sacar adelante a sus tres hijos, para mí hoy día tiene un valor mucho más importante y quizás nunca lo había visto así", indicó.

De igual manera, el periodista afirmó que está retomando el contacto con sus amigos. "Ha sido rico, todo empieza de a poco a normalizarse. Para mí es súper valioso sentirme tan apoyado, respaldado y además tan querido. Eso es una de las cosas que me llenan de energía", señaló.

Consultado si ha cambiado mucho durante el último año y medio, manifestó que "empezaron a ordenarse todas las piezas".

"Antes de vivir este proceso, mi vida era un desastre en todo sentido. No lograba ni siquiera pensar de manera clara y ahora pasa todo lo contrario. Todas las cosas me las puedo tomar con calma, las pienso, las reviso y las reflexiono. Y eso hace que hoy día tenga tranquilidad, además de tener esta buena noticia y vivirla de buena forma", aseveró.

Regreso a la TV

Respecto a su regreso a la televisión, Andrés Caniulef admitió que sintió ansiedad "por retomar un trabajo que me gusta mucho".

"También me genera algo volver a Canal 13, que es el lugar donde me formé y donde trabajé durante tanto tiempo. Pero dentro del proceso que viví gané muchas herramientas con las que puedo controlar todas estas situaciones que se van presentando, como volver a trabajar y hacerme cargo de mi vida", culminó.