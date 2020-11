Cartelera de TV: películas y series para ver hoy viernes 13 en la pantalla chica

COCO

Canal 13 (DirecTV 148, Movistar 117, VTR 017, Claro 052)

Horario: 22:30.

Miguel es un joven con el sueño de convertirse en leyenda de la música a pesar de la prohibición de su familia. Su pasión le llevará a adentrarse en la "Tierra de los Muertos" para conocer su verdadero legado familiar.

LA ROSA DE GUADALUPE

La Red (DirecTV 148, Movistar 121, VTR 021, Claro 055)

Horario: 14:15 y 19:30.

Serie mexicana. Inspirada en historias reales que muestran la fe de la gente en la Virgen de Guadalupe para superar las contingencias a las que deben enfrentarse y que son recreadas por actores profesionales.

SOMOS UN PLATO

TV+ (DirecTV 1147, Movistar 117, VTR 017, Claro 052)

Horario: 15:00 y 01:30.

Entretención. El chef Álvaro Lois y el periodista José Miguel Furnaro conducen este programa de conversación, con invitados, que se desarrolla en la cocina y en un acogedor comedor de diario.

CHILE-PERÚ

Chilevisión (DirecTV 151, Movistar 121, VTR 021, Claro 055) y CDF Premium (DirecTV 631 y 1631HD, Movistar 486, VTR 165, Claro 190)

Horario: 18:30.

Directamente desde el estadio Nacional, de Santiago, por la tercera fecha de las Clasificatorias sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022, se enfrentan las selecciones de Chile, que viene de perder con Uruguay 2-1 en Montevideo y empatar 2-2 con Colombia de local, y Perú, que igualó 2-2 con Paraguay de visita y cayó 4-2 con Brasil en Lima.

JUMANJI

Sony (DirecTV 208, Movistar 503, VTR 032, Claro 108)

Horario: 18:45.

Alan Parris (Robin Williams) queda atrapado durante 25 años en un juego de mesa mágico y muy antiguo llamado Jumanji. Cuando, por fin, es liberado por dos niños, una manada de animales exóticos queda también en libertad. Con Kirsten Dunst, David Alan Grier, Bonnie Hunt, Jonathan Hyde, Bradley Pierce, Bebe Neuwirth.

AMBIENTE FAMILIAR

I-Sat (DirecTV 520, Movistar 605, VTR 053, Claro 110)

Horario: 19:30.

Alex (Alex Oliveira), Fagner (Fagner Costa) e Diogenes (Diogenes Duque) viven juntos, pero su relación va mucho más allá de una mera división de los gastos domésticos. Los tres forjan un nuevo orden familiar en un esfuerzo por superar las experiencias vividas en la pobreza.

AGENTE BAJO FUEGO

Golden Edge (DirecTV 517, Movistar 612, VTR 407, Claro 98)

Horario: 20:00.

Tras un ataque sorpresa con drones, el agente Mike Banning (Gerard Butler) es acusado de un intento de asesinato del presidente de los Estados Unidos. Perseguido por su propia agencia y por el FBI, Banning inicia una carrera a contrarreloj en la que ha de desvelar al auténtico grupo terrorista que ha puesto su mirada sobre el presidente.

UN PRÍNCIPE EN NUEVA YORK

Paramount Channel (DirecTV 510, Movistar 609, VTR 023, Claro 96)

Horario: 20:00.

El príncipe Akeem (Eddie Murphy), del reino africano de Zamunda, debe casarse con una mujer a la que no ha visto nunca, como hizo su padre antes que él. Pero como no está de acuerdo en que le impongan la mujer con la que tiene que pasar el resto de su vida, Akeem decide viajar a Nueva York, donde nadie le conoce, y así poder buscar una chica guapa e inteligente que le ame realmente por su persona y no por su riqueza.

RESIDENT EVIL 4

AMC (DirecTV 210, Movistar 608, VTR 058, Claro 113)

Horario: 20:20.

En un mundo arrasado por un virus que transforma a sus víctimas en no muertos, Alice (Milla Jovovich) continúa su viaje en busca de supervivientes para conducirlos hacia un lugar seguro. Su batalla sin fin contra la Corporación Umbrella alcanza nuevas alturas, pero Alice recibe ayuda inesperada de un viejo amigo; un nuevo líder que promete un refugio seguro contra los zombis que los guía hacia Los Ángeles.

LOS SIMPSON: LA PELÍCULA

Fox (DirecTV 202, Movistar 502, VTR 057, Claro 100)

Horario: 22:00

La combinación de Homero, su nuevo puerco mascota, y un silo lleno de excremento podrían provocar un desastre que amenace no sólo a Springfield, sino al mundo entero. Con el destino de la Tierra en equilibrio, Homero se prepara para intentar redimirse con la intención de salvar al mundo y ganarse el perdón de Marge.

LA VIUDA

HBO (DirecTV 524, Movistar 630, VTR 790, Claro 90)

Horario: 22:10.

Tras la muerte de su madre, Frances (Chloë Grace Moretz), una ingenua joven, se muda a Manhattan. Cuando encuentra en el metro un bolso extraviado, decide entregárselo a su legítima dueña, Greta (Isabelle Huppert), una pianista viuda con una desesperada necesidad de compañía. Rápidamente se convierten en amigas, pero todo cambia cuando se descubren las siniestras intenciones de Greta.

EL COLECCIONISTA DE HUESOS

TVN (DirecTV 149, Movistar 119, VTR 019, Claro 053)

Horario: 22:40.

Best Seller. Un sicópata va dejando pistas de sus crímenes, pero sólo Lincoln Rhyme (Denzel Washinton), un agente de homicidios tetrapléjico, puede descifrarlas. La novata policía Amelia Donaghy (Angelina Jolie) es la encargada de inspeccionar los escenarios del crimen.