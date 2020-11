Jean Philippe Cretton emplazó en tono de "talla" a Chilevisión: "¿Me vas a recontratar o no?"

Tras desvelar su romance con Pamela Díaz con unas vacaciones en Cancún, Jean Philippe Cretton no se hizo problemas para emplazar a Chilevisión, canal donde trabaja.

A través de una historia, Jean Philippe Cretton escribió “Oye @Chilevision estás ahí”, para luego avisar que “mi contrato termina en diciembre”.

"Llego todos los días temprano, me voy tarde… siempre he aceptado todos los proyectos, estilo que sea… lo trato de hacer de la mejor manera y no alego por nada, nunca”, aseguró Jean Philippe Cretton.

Tras exponer las razones, Jean Philippe Cretton no se hizo problemas para preguntarle a su casa televisiva: “¿Así que me gustaría saber si me vas a recontratar o no?, se preguntó el periodista no sin antes proponer que “deberían subirme el sueldo… ¡Todos los de acá piensan lo mismo!”.

En video: revisa las historias que subió el animador a su cuenta de Instagram