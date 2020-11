The Weeknd se presentará en el show de medio tiempo del Super Bowl

The Weeknd será el artista que se presentará en el show de medio tiempo del Super Bowl 2021.

La NFL dio a conocer el hecho a través de un comunicado, indicando que estará presente en el Super Bowl LV el próximo 7 de febrero en el Raymond James Stadium de Tampa Bay en Florida.

The #PepsiHalftime Show on @CBS featuring @theweeknd is sure to be nothing short of transcendent 🙌 @Pepsi @rocnation #SBLV pic.twitter.com/EkG3eGaHRO

— NFL (@NFL) November 12, 2020