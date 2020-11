Bombo Fica y posible candidatura a constituyente: "Me gustaría representar al chileno medio"

Daniel Fica, más conocido como "Bombo Fica", aseguró que le agrada la idea de ser candidato a constituyente, indicando que el Partido Comunista le ofreció un cupo en su lista.

En entrevista con La Cuarta, el comediante señaló que "a mí me agrada la idea, porque siento que es un compromiso personal de decir muchas cosas que uno se las tiene guardadas para poder transmitirla con la seriedad que corresponde. Imagínate crear este nuevo pacto social donde tengamos una Constitución que sería de todos y para todos los chilenos".

"El partido me ofreció la posibilidad de un cupo en la lista y yo la verdad es que no tengo problemas. Yo no voy en representación del partido político en sí. Si bien soy miembro, quiero ser lo más transversal posible. Quiero representar al chileno medio, al que sufre con el Transantiago, que tiene problemas con la cuenta de la luz porque le cobran gastos excesivos. Quiero entender desde mi compromiso social, más que del político", expresó.

En ese punto, indicó que "quiero ser empático con todas las realidades que hay porque si no, no vamos a llegar a acuerdos. Los comunistas somos entre el 5 ó 6 % del país, por lo que no representamos a todo Chile, pero sí tenemos una lucha representativa".

Consultado si cree que la gente lo apoye si va en una lista de un partido, considerando que la ciudadanía está reacia a las tiendas políticas en este proceso, afirmó que "si bien yo soy comunista, quiero que la gente entienda que en esta lucha de crear una nueva Constitución, uno debe tener una mirada más amplia".

"Tratar de ser empáticos con los que van a estar ahí para tratar de entender qué debemos poner en esta carta que sea representativa de los chilenos. Si soy constituyente, no iré a pelear de forma sesgada una idea o convicción personal. Esa debería ser la misión de todos los constituyentes. La gente que me va a ver a mi espectáculo no me va a ver por mi militancia. Me siguen porque yo he sido consecuente con mi vida. Si bien tengo una militancia política, uno es lo que hace y no lo que dice", señaló.

De igual manera, precisó que "yo tengo la mejor intención pero va a depender del partido. Si hay alguien más capacitado que yo por supuesto que tendré que ceder mi lugar. Hasta el momento está el ofrecimiento, está el interés mío y también está el interés del público que quiere que los represente a través de esta Convención Constitucional. Pero no podemos decir nada hasta que estén las listas inscritas y que las campañas en tierra derecha".

Por último, ante la consulta si quiere ser constituyente, Bombo Fica indicó que "yo sí. Me motiva la idea pero no depende solo de mí, depende de que se den las condiciones, además a la gente le parece bien. Si ellos dijeran «la verdad este tipo no porque no ofrece seguridad, es un tiro al aíre», yo no insistiría. Pero como el termómetro popular dice que yo podría ser participe, porque tengo algo que decir para contribuir en este pacto social, no le puedo sacar el poto a la jeringa".