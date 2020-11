Matthew Perry confirma fecha del rodaje del esperado reencuentro del elenco de Friends

El actor Matthew Perry anunció a través de su cuenta de Twitter cuando se realizará el rodaje del esperado reencuentro del elenco de Friends.

El recordado Chandler Bing señaló que "la reunión de Friends se reprograma para principios de marzo. Parece que tenemos un año muy ocupado. ¡Y así es como me gusta!".

Friends reunion being rescheduled for the beginning of March. Looks like we have a busy year coming up. And that's the way I like it!

— matthew perry (@MatthewPerry) November 12, 2020