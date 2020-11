La ex Master Chef Fidelina Leal revela duro momento de salud: "Mis manos no me permiten cocinar"

La ex participante de Master Chef, Fidelina Leal reveló el delicado estado de salud que atraviesa tras sufrir un infarto medular, la que la dejó parcialmente tetrapléjica, por lo que requiere de intensa terapia para volver a caminar.

En conversación con el matinal Bienvenidos, Leal reveló que "ahora mis manos no me permiten cocinar, no puedo ni siquiera hacer una masa porque no tengo la fuerza, pero para eso estoy trabajando. He tratado de buscar información de mi enfermedad, es difícil, pero no imposible. Han pasado cinco meses de este infarto y tengo ganas de seguir".

La también árbitra de fútbol recibió una ayuda de sus ex compañeros del programa de Canal 13, quienes realizaron una campaña donativa durante el último tiempo.

"Cocinar era lo entretenido para mi familia y amigos. El hacer aunque sea un par de sopaipillas, pero ahora no puedo hacer una sopaipilla, cortar una cebolla. He tratado de tomar los utensilios, pero no puedo", remató.