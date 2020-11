Cartelera de TV: películas y series para ver hoy martes 17 en la pantalla chica

VENEZUELA-CHILE

Chilevisión (DirecTV 151, Movistar 121, VTR 021, Claro 055)

Horario: 16:30.

Fútbol. Directamente desde el estadio Olímpico de Caracas, por la cuarta fecha de las Clasificatorias sudamericanas al Mundial Qatar 2022, se miden las selecciones de Venezuela y Chile. Posteriormente, a las 21:00, desde el estadio Nacional de Lima, el encuentro entre Perú y Argentina .

O’HIGGINS-PALESTINO

CDF Premium (DirecTV 631 y 1631HD, Movistar 486, VTR 165, Claro 190)

Horario 10:30.

Fútbol chileno. Directamente desde el estadio El Teniente de Rancagua, por la segunda fecha de la rueda de revanchas del campeonato nacional, se miden el local O’Higgins y Palestino. Los celestes vienen de derrotar a Everton 1-0 de visita, mientras que Palestino superó 3-1 a Colo Colo en La Cisterna.

ME LATE

TV+ (DirecTV 1147, Movistar 117, VTR 017, Claro 052)

Horario: 17:05 y 22:10.

Entretención. Daniel “Huevo” Fuenzalida conduce este espacio de conversación sobre temas de espectáculos en general, con participación de los panelistas Cecilia Gutiérrez, Luis Sandoval y Sergio Rojas.

VOTOS DE AMOR

FX (DirecTV 217, Movistar 607, VTR 050, Claro 127)

Horario: 19:20.

Un accidente de coche deja a Paige (Rachel McAdams) en coma. Cuando se despierta, ha perdido la memoria y no reconoce ni siquiera a su marido Leo (Channing Tatum), con el que llevaba poco tiempo casada. Leo tendrá entonces que volver a conquistar el corazón de su mujer.

SHERLOCK HOLMES: JUEGO DE SOMBRAS

Cinemax (DirecTV 509, Movistar 616, VTR 036, Claro 91)

Horario: 19:30.

El príncipe heredero al trono de Austria aparece muerto y las pruebas apuntan a un suicidio. Sin embargo, Sherlock Holmes (Robert Downey Jr.)cree que podría tratarse de un homicidio orquestado como parte de un plan diabólico.

PAPÁ A LA DERIVA

Mega (DirecTV 150, Movistar 120, VTR 020, Claro 054)

Horario: 19:45.

Un capitán de la marina que no puede disciplinar a sus cuatro hijos recibe la ayuda de una lanchera, hija del mayordomo, que tampoco puede solo con todos ellos. Ella le cambiará la visión de las reglas y su forma estricta de la vida, al punto que él comenzará a sentirse atraído por la joven.

EN BUSCA DE LA FELICIDAD

Sony (DirecTV 208, Movistar 503, VTR 032, Claro 108)

Horario: 19:55.

Chris Gardner (Will Smith) es un vendedor brillante y con talento, pero su empleo no le permite cubrir sus necesidades más básicas. Tanto es así que acaban echándolo de su departamento, junto a su hijo de 5 años (Jaden Smith), y ambos no tienen dónde ir. Cuando Gardner consigue hacer unas prácticas en una prestigiosa correduría de bolsa, tendrán que afrontar muchas adversidades para hacer realidad su sueño de una vida mejor.

DESDE PARÍS CON AMOR

A&E (DirecTV 207, Movistar 506, VTR 030, Claro 107)

Horario: 21:55.

A Charlie Wax (John Travolta), un singular agente secreto estadounidense, le ha sido encomendada en París una misión de alto riesgo relacionada con el terrorismo y el tráfico de cocaína. El conflicto surge cuando tiene que vérselas con James Reece (Rhys Meyers), un empleado de la embajada norteamericana que se muestra contrario a los poco ortodoxos métodos de Wax.

YELLOWSTONE

Paramount Channel (DirecTV 510, Movistar 609, VTR 023, Claro 96)

Horario: 22:00

Serie. John Dutton (Kevin Costner) es el propietario del rancho más grande de Estados Unidos. Él y sus hijos entablarán una lucha sin cuartel contra una reserva india y contra el Gobierno federal de Estados Unidos que intenta expandir el parque nacional contiguo a la propiedad de los Dutton. Capítulo 6: La primera cacería.

LA JAURÍA

TVN (DirecTV 149, Movistar 119, VTR 019, Claro 053)

Horario: 22:40.

Serie chilena. Blanca Ibarra (Antonia Giesen), de 17 años, estudiante y líder de un movimiento feminista, desaparece en medio de una protesta organizada por un grupo de alumnas de un colegio tras un supuesto caso de abuso entre un profesor y una estudiante. Horas más tarde, una grabación de la joven siendo violada por un grupo de hombres aparece online y se vuelve viral en las redes sociales.

PACTO DE SANGRE

Canal 13 (DirecTV 148, Movistar 117, VTR 017, Claro 052)

Horario: 00:30.

Teleserie chilena. Un grupo de amigos viaja a Zapallar a un matrimonio y para la despedida de soltero contratan a una joven estríper. Pero todo se sale de control cuando la joven muere en extrañas circunstancias en una piscina. Sin saber qué hacer, deciden esconder el cuerpo y regresan a Santiago para seguir con sus vidas como si nada hubiese pasado.

ASÍ SOMOS

La Red (DirecTV 148, Movistar 121, VTR 021, Claro 055)

Horario 00:30.

Entretención. Eva Gómez conduce este programa de videos bizarros, contingencia política, recuerdos, cine, temas de pareja, excitantes performances y consejos sexuales.