Cristián Campos y su llegada a Mega: "Es como reencontrarse con viejos amigos en el trabajo"

Cristián Campos fue parte de Canal 13 durante nada menos que cuatro décadas. En esa estación, donde no le renovaron el contrato en junio del año pasado, Campos tuvo roles en producciones emblemáticas que van desde "Crónica de un hombre santo", donde encarnó al Padre Alberto Hurtado hasta el fenómeno "Machos". Pero, a pesar de tener esa costumbre de pertenecer a un canal de televisión, el actor temía regresar a los estudios debido a la pandemia.

Pero eso cambió al llegar a Mega, su nueva casa televisiva. "Yo tenía algunas aprehensiones de volver a trabajar por el tema de los contagios, me he dado cuenta que las medidas de seguridad se las toman muy en serio", dice el actor sobre un "aterrizaje" que llama muy suave y donde se ha sentido muy cuidado tanto frente a la prensa, como en los papeles que le han tocado y las producciones de las que será parte: "100 días para enamorarse" y "Verdades ocultas".

Pero el actor de 64 años no para ahí al momento de agradecer. "Toman muy en serio también el no parar de trabajar, lo cual es muy estimulante", dice y agrega: "Siempre he creído que las teleseries chilenas son parte medular de la producción de un canal abierto. Eso Mega nunca lo ha perdido de vista y ha multiplicado sus producciones en distintos horarios y en distintos estilos y ser parte de eso es, para un actor, un privilegio. De modo que ha sido un aterrizaje feliz el que estoy haciendo en Mega. Una nueva etapa que me tiene lleno de energía".

No sólo eso, sino que siente que el estar en la estación del grupo Bethia le ha entregado estabilidad: "En esta etapa tan complicada y tan incierta, el hecho de que Mega siga con la bandera de las teleseries es tranquilizador y compensa un poco la incertidumbre que significa tener que trabajar en circunstancias como esta", dice el actor que estuvo por última vez en teleseries en "Amor a la Catalán".

Respecto a lo que ha implicado este cambio más allá de lo puramente profesional, explica que cree que la transición ha sido fácil debido a que tanto actores como técnicos y directores de televisión son bastante nómades y constantemente varían de lugar de trabajo. Gracias a eso, esta etapa ha significado volver a ver a personas con quienes ya había coincidido de un modo u otro.

"Somos un grupo de gente que nos conocemos y eso resulta muy estimulante. Rodrigo Bastidas, mi hermano de 'Machos', por ejemplo, escribe la teleserie. Diego Muñoz, mi otro hermano de 'Machos' es mi compañero de trabajo junto con la Mane Swett, con quien había trabajado anteriormente. De modo que es como reencontrarse con viejos amigos en el trabajo", asegura.

Sus nuevos personajes

Campos dice que "la historia hay que cuidarla y que, por eso, no puede adelantar mucho de sus nuevos personajes. Aún así, deja entrever datos de los roles que hoy lo ocupan. "En '100 días para enamorarse' hago un personaje que es como el sueño de un hombre de mi edad: es alguien que ya la hizo, que ha criado a sus hijos, que juntó su dinero y que dedica su tiempo ahora a disfrutar la vida".

Esta persona, explica, tiene aficiones más que trabajos: es fotógrafo, tiene una viña, diseña casas y todo lo hace por gusto y no necesidad. "Está en circunstancias de hacer muy feliz a una mujer, puesto que es un hombre que tiene las 24 horas del día para disfrutar y para hacer disfrutar a su pareja. Así que lo vamos a pasar muy bien con la Mane Swett en el set, dice.

En cuanto a "Verdades ocultas", dice estar más restringido para no arruinar las sorpresas. "El suspenso es parte importante dentro del estilo de esa teleserie", dice y adelanta: "Es un personaje que, aunque es nuevo, tiene mucha historia dentro de la trama de la teleserie. Estoy muy entusiasmado y espero que el público comparta ese entusiasmo, porque estamos trabajando duro para ellos".