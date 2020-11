Daniela Castro lanza su tercer libro y pasa de ser emprendedora a empresaria

Daniela Castro fue la primera ganadora de MasterChef, y desde ahí su carrera fue meteórica. Y es que no se quedó sólo con el galardón de cocina, sino que fue más allá y ahora está en plena preventa online de su tercer libro de cocina: 55o recetas y tips de 5oo caracteres.

El miércoles 11 de noviembre a las 23.00 horas se lanzó la página con la venta del libro, que en 1o minutos colapsó…un éxito total, que en 4 días vendió 300 ejemplares.

Publimetro conversó con Dani Castro, ya que al otro día de la preventa, en avión a Puerto Montt se embarcaron en una aventura turística con sentido…de lo que podrán leer próximamente.

Volviendo el tema, Daniela nos cuenta que este libro "también fue hecho de forma independiente, con un equipo maravilloso, con mi nuevo logo y mi página web para ventas (…) este libro es el último de 55o recetas".

"Tiene temáticas especiales como desayunos, cumpleaños, picoteo, comida para los perris, y las recetas estaño hechas, a mí manera, las probé, hubo cosas que modifiqué y quedaron", explica.

De hecho, entre las páginas se pueden ver secretos de la cocina, que sirven para el día a día…como que agregar una papa a tus preparaciones te puede salvar del exceso de sal en tu receta.

Castro cuenta por ejemplo una receta estrella, como el caso de los barquillos. "Yo nunca hice barquillos, pensé que era difícil, leí distintas recetas y llego a la que me parece correcta y modifico lo que yo creo que hay que cambiar", dijo Castro.

Así, el 3 de diciembre lanzará el libro y su venta física, y no esconde su emoción. "Hicimos una producción muy grande, con fotografías mías para cada ítem, trabajamos con el equipo de Palo Santo (…) porque este es el momento de crecer, de dejar de ser emprendedora y ser empresaria".

De hecho, el equipo con el que trabajó para este libro está conformado sólo de mujeres: fotógrafa (Rocío Del Valle @rociodelvalle); productora ejecutiva ; diseñadora; maquillaje; la editora del libro; entonces me di cuenta que éramos todas mujeres bacanas, independientes, profesionales, creativas y es bacán cuando logras eso".

Sorpresas para el lanzamiento del libro

Porque no sólo amigos y prensa estará presente en el lanzamiento del libro, que tendrá dos tandas por protocolo covid-19, sino que la primera persona que compró un ejemplar estaría invitada.

"Dentro de las que compraron en preventa voy a invitar a guapirulis, y la primera que compró el libro sí o sí la invito", cuenta Daniela Castro.

Bueno pero no sólo se hablará de recetas de cocina el próximo 3 de diciembre, sino que "la Dani", adelanta una gran sorpresa: "voy a hacer un lanzamiento, y me encanta, es una sorpresa, no puedo decir nada de nada, pero está relacionado con algo que siempre me preguntan mis seguidoras, estamos creando algo muy interesante y nacional y no puedo decirlo".