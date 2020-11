Daniella Campos sigue internada: "El dolor ha sido lo más difícil de superar"

Daniella Campos fue operada hace semanas por los tumores que tenía alojados en la cabeza, específicamente en los ojos. Sin embargo, la periodista sigue internada, debido a los fuertes dolores postcirugía.

"Quiero agradecer todo el cariño que he recibido durante toda la hospitalización, que aún no termina. El dolor ha sido lo más difícil de superar… lo vamos a lograr!!! Lo otro más difícil es estar lejos de mi #michasconaexquisita que cada vez que me pregunta, Mama cuándo vas a volver a casa, no sé que contestar y me hace llorar. La fuerza 💪la saco del cariño que ustedes me envían cada día y de mi Ángel 😇que tengo en el cielo", publicó la exmodelo en su cuenta de Instagram.

Los tumores estaban alojados en los dos ojos. El tumor izquierdo, que se llama mucocele, impactó el globo ocular y lo estaba desplazando.

Luego de la operación, debió ser internada en la UTI de la Clínica Alemana, por fuertes dolores.