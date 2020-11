¿Deadpool futbolero?: Ryan Reynolds compra club de quinta división en Gales

Ryan Reynolds acaba de sumar una nueva actividad a sus ya conocidos roles como actor, productor y guionista. Pues medios internacionales de espectáculos y deportes acaban de anunciar que el hombre tras "Deadpool" compró un equipo de fútbol de quinta división en Gales.

Esta adquisición fue hecha en conjunto por Reynolds y el creador y protagonista de "It's Always Sunny in Philadelphia", Rob McEllhenney. Según Variety, ambas celebridades tienen un acuerdo para hacerse cargo del Wrexham AFC. Eso sí, no harán un pago inicial por el club deportivo, sino que van a invertir en infraestructura. El monto alcanza los dos millones de libras. Es decir, unos $2.000 millones.

Documental

Como parte de su trabajo como dueños del club, Reynolds y McEllhenney buscan darle una plataforma para que aumente la popularidad del Wrexham AFC. Y ya han adelantado que quieren hacer un documental acerca del equipo. Además, aprovecharán su propia fama, particularmente la de Reynolds para dar mayor visibilidad a su nueva adquisición.

Esta no es la única inversión poco tradicional de Ryan Reynolds, pues es accionista de la empresa proveedora de internet Mint Mobile.