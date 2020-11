Patricia López e Íñigo Urritia coinciden sobre teleserie que menos les gustó: "Ni siquiera recordaba el nombre"

Patricia López e Íñigo Urrutia participaron en el podcast Los reyes del drama, en donde conversaron sobre su participación en Aquelarre y en otras teleseries de TVN, coincidiendo además cuál fue la producción que menos les gustó.

"Fue un regalo trabajar con Iñigo porque yo lo conocía de la escuela de teatro. Para mí es súper importante el partner, yo siempre pregunto quién me va a tocar y de ahí mucho depende si acepto o no el proyecto", señaló al respecto López.

Sobre la producción que menos le gustó hacer, Urrutia se refirió a "Pecadores", indicando que "encuentro que estaba muy débil la historia. No tengo muchos recuerdos de esa teleserie".

"Yo me acuerdo que mi personaje estaba en un bar y no recuerdo haber grabado en otra locación que no sea esa. Ni siquiera recordaba el nombre de la teleserie", señaló por su parte Patricia López, en declaraciones consignadas por Radio Biobío.

La situación de TVN

La actriz se refirió además a la situación de TVN y el fin de su área dramática.

"Hay que preguntarle a los ejecutivos, ellos tienen la respuesta. La decadencia de TVN como canal público, para mí, es una estrategia política para mantener a la gente en la ignorancia, en el consumo, en la desinformación, en la incultura, en la falta de acceso a educación, a las artes, etc. Es una decadencia paulatina programada para que desaparezca y pierda el rol educativo. La clase política en Chile es muy ignorante y muy ideologizada. Perdió conexión y criterio. Lo encuentro triste", expresó.

En tanto, Urrutia afirmó que "ha cambiado muchísimo la manera de acceder a las producciones. Antes la televisión era todo. Con la llegada de internet, que no requiere tanta plata, la gente empieza a consumir otro tipo de cosas, ficciones diferentes. La televisión perdió ese peso. Este revival de teleseries ha demostrado que se requiere de este nicho, de recuperarlo, darle más cabida dentro de la televisión en vez de tanta chatarra".

La deuda con la cultura

Al finalizar el Live, Patricia López se refirió a la situación del mundo de la cultura durante la pandemia.

"Somos el sector más afectado durante esta pandemia. La situación es crítica, no solo actores sino que todo el mundo artístico-cultural. Más del 50% está cesante. No podemos tener ni ficha social ni acceso a los bonos. Es una cosa rarísima porque no todos hemos podido ser contratados, algunos independientes", expresó.

"El país le entrega al sector menos del 3%. La batalla que estamos dando es por el 1% aunque sea. Tenemos un ministerio sordo. Es una situación muy lamentable. Es importante que los chilenos entiendan que somos trabajadores también. Es urgente", remató la actriz.