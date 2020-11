Christell Rodríguez los deja a todos con la boca cerrada con lección de autoestima

La exmiembro de Rojo, Christell Rodríguez, es muy activa en redes sociales, donde permanentemente es criticada por su aspecto físico.

Es así que la joven de 22 años subió stories en su cuenta de Instagram, en donde hace un llamado a quererse a sí mismo tal cual, y no a caer en los estereotipos de belleza creados por la sociedad.

"Has ejercicio porque te gusta, por tu salud y motivación, para mantenerte activo o por lo que tú quieras", expresó, agregando que "nunca lo hagas para ser bonito, porque ya lo eres", escribió.

Instagram

"No tengo calugas y sí tengo rollitos, pero si a mí no me importa por qué a ti sí", agregó.

Instagram

"Ya eres hermoso, valioso. Ya eres amado y siempre merecerás amor", agregó la cantante.

Pero fueron más mensajes que entregó: "Yo te motivo a que te muevas. Sal a caminar, haz ejercicio, baila. Si quieres perder peso, trabaja en ello. Cada uno sabe cómo quiere verse".

"Serás exitoso en lo que quieras porque depende únicamente de ti y de tus capacidades", concluyó.