Daniella Campos: "Le he pedido tanto a Dios que por favor pare el dolor"

Daniella Campos se encuentra internada tras los fuertes dolores post cirugía tras ser sometida a una cirugía para extraer dos tumores que se encontraban ubicados cerca de sus ojos.

"Me encuentro en la UTI, estoy con el trigémino despierto nuevamente, lo que produce crisis muy dolorosas", señaló al respecto la periodista en conversación con La Cuarta.

Campos señaló que este proceso ha sido "¡Muy, muy duro! El tener que estar separada de mi hija ha sido muy duro, porque ella me llama y pregunta que cuándo voy a volver. Y yo no sé qué contestarle".

Daniella Campos sigue internada: "El dolor ha sido lo más difícil de superar" La periodista fue operada por dos tumores en la cabeza, y sigue internada hace semanas debido a fuertes dolores.

Consultada si le han dado una posible fecha de alta, afirmó que "no se sabe cuándo me va a soltar esto. Le he pedido tanto a Dios que por favor pare el dolor, que todo termine".

La periodista agradeció el apoyo de la gente, señalando que "de verdad que escribí lo que subí a mis redes por el cariño que he recibido. Nunca pensé que iba a tener una red de apoyo tan grande en estos momentos".

"Todas las noches la gente está rezando por mí y por mi recuperación", expresó.

Por último, al ser consultada si está acompañada, Daniella Campos indicó que "por suerte, sí. Y ahora lo único que quiero es estar con algunos míos que me están acompañando. A todos les doy las gracias por la preocupación".