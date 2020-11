Fran García-Huidobro y su no renovación de contrato en Canal 13: "Primera vez que me pasa desde que trabajo como conductora"

En el 2018 Francisca García-Huidobro tomó una importante decisión, dejó Chilevisión para arribar a Canal 13, dejando atrás el emblemático "Primer Plano", y la verdad es que su paso la exestación del angelito no fue nada de fácil y terminó sin la renovación de su contrato.

En conversación con LUN, García-Huidobro sostuvo que "la verdad, es que es primera vez que me pasa desde que trabajo como conductora. Como actriz me pasaba siempre".

“Era una cosa que podía ocurrir y nos parecía mejor conversarlo antes y no dejar esto hasta el 30 de diciembre, lo que a mí me pareció un gesto de mucha educación por parte de Canal 13”, agregó, refiriéndose a la reunión con ejecutivos de la señal en la que le comunicaron que su contrato no sería renovado para el próximo año.

Hay que recordar que la actriz estuvo a cargo de la animación del programa satélite del Festival de Viña del Mar y que estaba considerada para "Atrevidas" junto a Tonka Tomicic y Raquel Argandoña, que finalmente se canceló debido al estallido social.

“(En el 13) aprendí otra forma de hacer televisión y entrevistas. Yo venía de la farándula dura, donde si el entrevistado no botaba una lágrima, sentías que habías fracasado. Era importante empezar de cero y salir un poco de lo que sabes hacer de taquito”, indicó.