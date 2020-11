George Clooney revela por qué le regaló un millón de dólares a cada uno de sus mejores amigos

Hace tres años atrás el empresario Rande Gerber, esposo de la modelo Cindy Crawford, reveló que George Clooney le regaló a él y a otros amigos del actor, un millón de dólares a cada uno.

"Nuestro círculo de amigos nos llamamos ‘Los chicos’. George me llamó a mí y al resto del grupo y nos dijo a cada uno: Oye, resérvate el 27 de septiembre de 2013 en el calendario. Vendrán todos a cenar a mi casa", relató al programa Headliners de MSNBC acorde a lo consignado por El País.

Al llegar al lugar, había una valija negra sobre la silla que iba a utilizar cada uno de los invitados. "George comenzó a decirnos: Escuchen, quiero que sepan cuánto significan para mí. Cuando llegué a Los Ángeles dormí en sus sofás. Soy muy afortunado en mi vida de tenerlos a todos y no podría estar donde estoy hoy sin todos ustedes. Por tanto, ha sido realmente importante para mí que, mientras sigamos juntos, les devuelva el favor. Así que quiero que abran las maletas", señaló Gerber.

"Lo abrimos y vimos muchos billetes de 20 dólares que en total sumaban un millón. Cada uno de nosotros, los 14 que estábamos, recibimos un millón de dólares. Todos y cada uno de nosotros nos quedamos en shock. ¿Cómo? ¿Qué es esto?", detalló.

La explicación de George Clooney

La historia de Gerber salió en los medios de comunicación en 2017 y en la actualidad fue el propio George Clooney quien confirmó el hecho.

El actor de 59 años dio una entrevista en la revista GQ, en la cual va en portada, en donde cuenta por qué decidió darles un millón de dólares a cada uno de sus amigos más cercanos.

En ese sentido, contó que cada día estaba más viejo, no tenía pareja y no pensaba tampoco que iba a formar una familia.

George Clooney junto a su esposa Amal. Reuters

Ante esto, "pensé, lo que sí tengo son estos tipos que, durante un período de 35 años, me ayudaron de una forma u otra".

"He dormido en sus sofás cuando estaba arruinado. Me prestaron dinero cuando estaba en quiebra. Me ayudaron cuando necesitaba ayuda a lo largo de los años. Y los he ayudado a lo largo de los años. … Y pensé, ya sabes, sin ellos no tengo nada de esto", relató.

Clooney remarcó que "simplemente pensé que, básicamente, si me atropella un autobús, todos están en el testamento. Entonces, ¿por qué diablos estoy esperando que me atropelle un autobús?". De igual manera, el actor confirmó también que entregó el dinero en maletas.

Cabe mencionar que en la actualidad el artista se encuentra casado con la abogada Amal Clooney desde 2014, con la cual tiene dos hijos, los mellizos Alexander y Ella de 3 años.