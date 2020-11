Participante de MasterChef Junior en Estados Unidos fallece a los 14 años a causa de un cáncer

A los 14 años falleció Ben Watkins, ex participante del programa MasterChef Junior en Estados Unidos.

El menor fue parte del programa durante su sexta temporada, cuando tenía 11 años, siendo uno de los favoritos del público.

Según informó el Chicago Tribune, el adolescente murió este lunes "después de una batalla de 18 meses con una forma extremadamente rara de cáncer, el histiocitoma fibroso angiomatoide, un tumor de tejido blando que ocurre con mayor frecuencia en niños y adultos jóvenes".

Su tío y tutor legal, Anthony Edwards, fue quien confirmó el deceso del menor. "A pesar de todos los dolores y la enfermedad por los que pasó Ben, nunca se quejó, ni una sola vez", expresó.

"Estábamos orando por un resultado diferente pero los pulmones de Ben ya no podían darle el aire que necesitaba para respirar. Ha sido devastador", agregó.

Cabe mencionar que Watkins quedó bajo el cuidado de su tío luego que en 2017 su padre Michael Watkins matara de un disparo a su madre Leila Edwards, para luego quitarse la vida.

Luego del deceso del menor, el chef Gordon Ramsay expresó sus condolencias a la familia de Watkins a través de Twitter.

"Hoy perdimos a un maestro de la cocina @MasterChefJrFOX. Ben, eras un cocinero casero increíblemente talentoso y un joven aún más fuerte. Tu joven vida tuvo muchos giros difíciles, pero siempre perseveraste. Enviando todo el amor a la familia de Ben Watkins con esta terrible pérdida", escribió.

We lost a Master of the @MasterChefJrFOX kitchen today. Ben you were an incredibly talented home cook and even stronger young man. Your young life had so many tough turns but you always persevered. Sending all the love to Ben Watkins’ family with this terrible loss Gx pic.twitter.com/RX81hP7lbw

— Gordon Ramsay (@GordonRamsay) November 17, 2020