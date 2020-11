Luli da giro con cambio de look: "Un nuevo comenzar es volver a vivir"

Nicole Moreno no lo ha pasado muy bien por estos días. Protagonizó un incidente en un servicentro de Las Condes, donde acusó que estaba siendo amenazada con un arma de fuego y además, denunció maltratos por parte de una expareja.

Así, Luli quiso hacer un cambio, y con un nuevo look que publicó en Instagram, pretende dar un giro.

Luli sufre colapso en estación de servicio por no usar mascarilla La modelo fitness tuvo un altercado por no llevar mascarilla puesta y hasta siguió en vehículo a cliente que la increpó.

"Un nuevo comenzar es volver a vivir. Amo los momentos que en este momento estoy viviendo en vida!", escribió, junto a una fotografía de su nuevo color de pelo.

"Respetarse a mi misma y decir Basta! Has algo por ti! Y hoy fue un poquito de lo que les estoy contando. Me encanta seguir llevando con pasión la disciplina del Fitness y mantenerme firme mentalmente", agregó.

Pero la modelo publicó además otro mensaje: "Hoy me pregunto por qué tengo que presumir que soy 100% feliz? Nopo no es así! (mañana es otro día) Gracias a la gente me ha mentido por diversas situaciones a lo largo de mi vida. Soy más fuerte qué Ayer, hoy………….Y mañana seré mucho más. Buenas noches!".