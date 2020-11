Megan is Missing: la polémica película de terror que se volvió viral en TikTok

Megan is Missing, una película de terror que se estrenó el 2011, se convirtió en viral en los últimos días tras estar traumando a los usuarios de TikTok.

La cinta, protagonizada por las actrices Amber Perkins y Rachel Quinn, fue rodada el 2006 y tardó cinco años en lograr ser estrenada en los cines por falta de distribución.

En el filme, dirigido por Michael Goi, se cuenta la historia de Megan Stewart, una popular joven que desapareció tras juntarse con alguien que conoció a través de internet.

Y si bien se trata de una historia de ficción, en la que el director y guionista se basó en casos de desapariciones de adolescentes tras sostener encuentros con personas que conocieron de forma online, el realizador utilizó la técnica de "material registrado" por lo que convirtió la cinta casi en un documental.

Cabe mencionar que la película fue criticada debido a su alto contenido de violencia y de agresión sexual. Incluso, acorde al diario inglés Daily Mail, fue prohibida en Nueva Zelanda en octubre del 2011.

Megan is Missing se mantuvo prácticamente en el olvido durante años, hasta que fue revivida por usuarios de TikTok.

Esto luego que se convirtiera en un nuevo reto viral, en donde las personas graban sus reacciones mientras ven la película. Varios de ellos se muestran traumatizados por la crudeza de la cinta, y piden a los demás que no la vean.

Incluso, el propio director se creó una cuenta de TikTok y subió un video entregando recomendaciones a quienes decidan ver el filme, afirmando que se enteró por una de las actrices que la producción se había convertido en viral.

"Hola, amigos de TikTok, soy Michael Goi, director y guionista de Megan is Missing. He recibido un mensaje de Amber Perkins, protagonista de la película, diciendo que está teniendo mucho éxito en TikTok en este momento", comienza diciendo.

"No he tenido oportunidad de dar las advertencias que solía dar a la gente antes de ver el film, que son: no veas la película en medio de la noche, no la veas solo, y si ves las palabras ‘photo number 1’ en la pantalla, tienes como cuatro segundos para quitar la película si ya estás muy asustado antes de ver cosas que no quieres ver", indicó.

Por último, Goi señaló que "pido perdón a los que ya están comentando que la película les ha dado mucho miedo, pero esto es un aviso para quienes aún se plantean verla".

Cabe mencionar que el cineasta ha dirigido en los últimos años capítulos de series como "American Horror Story" y "Las escalofriantes aventuras de Sabrina", además de la cinta "La posesión de Mary", con Gary Oldman de protagonista.

