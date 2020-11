Un amigo de película: George Clooney premió con un millón de dólares a cada uno de sus 14 mejores amigos

La admiración e, incluso, adoración -en algunos casos- por el actor George Clooney alcanzó dimensión superlativa en las redes sociales cuando se enteraron de que, hace algunos años, la estrella de Hollywood decidió regalare a cada uno de sus 14 mejores amigos la suma de un millón de dólares.

"Pensé que todo lo que tengo son a estas personas quienes, en un período de 35 años, siempre me han ayudado de una manera y otra”, confidenció el actor en una reciente entrevista con la revista GQ. La versión se conocía sólo como rumor hasta ahora, pero la confirmación del propio Clooney la transformó en una corriente de sorpresa y admiración masiva renovada en las redes sociales.

En su sinceramiento de lo ocurrido en 2013, Clooney recordó en la publicación que “entonces Amal -actual pareja y madre de sus mellizos de tres años- y yo acabábamos de conocernos, todavía no estábamos saliendo. Así que por aquel entonces yo era un hombre soltero de 52 años que estaba envejeciendo y que tenía amigos aun más grandes que yo”, detalló en la entrevista con la revista estadounidense.

Los millones de la película Gravedad

Clooney precisa que en esa etapa de su carrera recién se había estrenado la película Gravedad, dirigida por el mexicano Alfonso Cuarón y coprotagonizada por Sandra Bullock. Nadie apostaba mucho al éxito comercial de Gravedad, por lo que se les propuso a los actores cobrar un porcentaje de lo recaudado en lugar de su pago habitual. El resto de historia es conocida, ya que la película ganó siete Oscar y terminó siendo un verdadero suceso de taquilla.

“Al final resultó ser un acuerdo muy rentable. Tanto que pensé que tenía que hacer algo por todos estos amigos que durante 35 años me habían ayudado a estar donde estaba de una manera u otra. Hablamos de gente que me dejó dormir en su sofá cuando no tenía dinero. Que me prestó dinero cuando la necesitaba. Amigos realmente buenos”, subrayó el actor de 60 años.

“Somos tan cercanos que pensé que si alguna vez me atropellaba un autobús me gustaría que ellos estuviesen en mi testamento. ¿Y para qué esperar a que eso pasara cuando podía hacerles un buen regalo en vida?”, se preguntó Clooney en la entrevista. Luego incluso detalló la sofisticada forma en que materializó el relago a sus amigros predilectos: compró 14 lujosos maletines y los llenó uno por uno con un millón de dólares en efectivo. Con todos ellos se presentó a la siguiente comida de amigos donde, claro, los soprendió a todos y terminaron celebrando con champaña.