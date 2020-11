Kudai y su regreso a lo ave fénix: reestrenan "Escapar" y ya con 30 años anuncian temas inéditos

Bien punk…así era su estilo…con canciones con crítica social y descriptivas de la adolescencia. Pero hoy ya pasando los 30 años, Kudai comienza su regreso, con su disco de reversión, celebrando los 20 años de la banda.

Primero fue "Sin despertar" y hoy es "Escapar". Sí, porque ya han reestrenado dos de sus temas emblema, con las voces actuales, arreglos musicales a lo 2020. “Escapar” fue grabada en Chile y México en septiembre de este año y la composición es de Gustavo Pinochet.

La agrupación está ahora conformada por sus miembros originales: Nicole Natalino, Bárbara Sepúlveda, Pablo Holman y Tomás Manzi.

Publimetro conversó con Nicole Natalino, quien asegura que han tenido "un crecimiento súper grande, desde que hace 15 años salimos en un cassette y un CD, ahora con las redes sociales todo es muy distinto".

"Hemos ido tratando de ir avanzando, estamos aprendiendo, es algo absolutamente nuevo y creo que a la gente le ha gustado este cambio", precisa Natalino.

Tomás Manzi, por su parte, señaló que "en muchas entrevistas recientes me ha tocado volver a recordar letras que yo en algún momento no quería volver a cantar por lo "oscuro" o "denso" de su contenido. Esto me ha servido mucho para resignificar muchas letras y una en específico que es la de "Escapar". Hace 15 años, esta canción era una forma de sanar mi historia drenando, a mi manera, un capítulo de mi vida que no quería enfrentar. Hoy y desde otra perspectiva estoy resignificando desde dónde quiero cantar esa letra, que es lo que quiero decir".

El futuro de Kudai

Natalino cuenta que la idea es hacer una gira por varios países de Latinoamérica, como a México, Perú, Colombia, países en donde han tenido una increíble popularidad, claro que todo queda sujeto a lo que la pandemia deje realizar.

Luego del lanzamiento de su disco de reversión y la gira, se vendrán también inéditos, donde quedará registro de fusiones musicales que ahora, según Natalino, están más permitidas debido a que no existen "tantos prejuicios" y "no tenemos miedo a equivocarnos".