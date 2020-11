Los Simpson: este es el capítulo donde muere Bart de forma oficial

Hay una creepypasta de Los Simpson que asegura que un episodio terminó perdido gracias a que mostraba la muerte de Bart de manera oficial, dejando a la familia con un dolor y un enorme sufrimiento.

La realidad supera a la ficción en Los Simpson

El problema con esta historia es que involucraba al crear y al equipo de producción y animación, diciendo que tuvieron que ocultar el episodio por ser demasiado triste y desgarrador para poder mostrarlo al público.

Pero la misma serie ha ido demostrando que es mucho más intensa que todo lo que salga de la imaginación de los fanáticos, pues a lo largo de sus más de 30 temporadas, hemos visto a Bart morir muchas veces y de maneras más sádicas que aquella que nos cuenta el creepypasta.

Aunque básicamente todas las muertes gráficas del niño Simpson pertenecen a episodios de noches de brujas y son realmente aterradoras, hay una muerte oficial que muchos pasan de largo.

Este es el episodio 10 de la segunda temporada, el cual se llama “Bart Gets Hut by a Car” y justamente de eso trata el episodio, pues Bart termina siendo atropellado por el mismísimo Señor Burns.

Los Simpson: estas son las predicciones para enero 2021 de acuerdo a la serie Los Simpson logran predecir algunas cosas y su más reciente predicción es de un futuro no muy lejano ¿Qué nos espera en enero 2021?

Homero con Dios y Bart con el diablo

Es aquí que podemos ver, sin rodeos, que el espíritu de Bart deja su cuerpo y se emociona al ver que acaba de morir atropellado. Este después comienza a subir al cielo por medio de una escalera eléctrica y mira a sus viejos parientes y al antiguo gato de la familia. Todo mientras escucha una voz que le dice que no escupa por los lados.

Bart siendo Bart, este escupe por un lado de la escalera y termina siendo enviando al infierno.

Cuando Bart es enviado al infierno, el mismo diablo le asegura que aún no era su tiempo y por lo mismo le dice que lo verá en un futuro de nuevo, no sin antes confirmar que hay una manera de no ir al infierno, pero que no le gustaría a Bart tener que hacerlo.

Es así, que después de haber muerto en la calle, Bart revive en el hospital junto a su familia, y nadie le da mayor importancia al asunto. Pero ahí lo tienen, apenas en la segunda temporada Bart había muerto realmente y a diferencia de Homero, él conoció al mismísimo demonio en persona.