Miniseries de HBO: dónde ver “Patria” y otras cinco imperdibles

La miniserie original “Patria”, producida por HBO Europe con participación de HBO Latin America, presentó al público tres décadas de la historia del País Vasco y sobre cómo personas comunes viven las consecuencias del terrorismo, al seguir los cambios sufridos por dos familias.

La vida de Bittori (Elena Irureta) y su familia cambia completamente el día en que ETA (grupo separatista vasco) mata a su marido, Txato (José Ramón Soroiz), en la puerta de su casa.

Las relaciones con la familia de su amiga Miren (Ane Gabarain), cuyo hijo milita en el grupo nacionalista, se cortan.

A continuación, cinco miniseries para seguir después de que hayas visto “Patria”, como “Band of Brothers” y “I May destroy you”, todas disponibles en HBO GO.

“CHERNOBYL”

Protagonizada por Jared Harris, Stellan Skarsgard y Emily Watson, la aclamada miniserie de HBO, ganadora de diez premios Emmy y dos Globos de Oro, cuenta la historia del mayor accidente nuclear de la historia, el de la central de Chernobyl en 1986. Después de una explosión en el reactor, el ingeniero jefe Anatoly Dyatlov (Paul Ritter) envía a sus empleados a que investiguen el acontecimiento, sin imaginar las consecuencias que estaban por venir. A lo largo de cinco episodios, la producción sigue la historia de los valientes hombres y mujeres que se sacrificaron para contener el desastre.

CHERNOBYL / GENTILEZA

“I MAY DESTROY YOU”

Escrita, producida y protagonizada por Michaela Coel, “I May destroy you” sigue a Arabella, una escritora que trabaja en su segundo libro. Bajo presión para terminar el proyecto, decide relajarse una noche y salir con un grupo de amigos, pero cuando se despierta al día siguiente sin recodar lo que sucedió, Arabella percibe que pasó algo horrible. Basada en la vida de la propia creadora y muy elogiada por la crítica, la serie sigue el proceso de sanación del personaje mientras intenta entender su trauma.

“I MAY DESTROY YOU” / GENTILEZA

“SANTOS DUMONT”

Realizada por HBO en coproducción con Pindorama Filmes, la miniserie cuenta, a lo largo de seis episodios, la historia del “padre de la aviación” y sus principales inventos. Ambientada en Francia y Brasil, a fines del siglo XIX y comienzos del XX, la producción sigue la trayectoria del inventor, desde su infancia en el interior de Minas Gerais hasta los sofisticados salones y aeroclubes de París. Con diálogos en portugués, inglés, español y francés, la serie se zambulle en la vida de Dumont, inventor del avión y personaje histórico brasileño que personificó las grandes transformaciones del cambio de siglo.

SANTOS DUMONT / GENTILEZA

“I KNOW THIS MUCH IS TRUE”

Mark Ruffalo interpreta a dos hermanos gemelos en esta adaptación de la novela de Wally Lamb. A lo largo de seis episodios, el drama familiar sigue a Dominick Birdsey y su relación complicada con su hermano Thomas, que sufre de esquizofrenia y paranoia. Cuando el hermano tiene un violento colapso en público, Dominick hace todo lo que puede para sacar a su gemelo de la institución siquiátrica en la que fue internado. En el proceso, reflexiona sobre los sucesos que llevaron al episodio y sobre las dificultades que enfrentó en su propia vida.

“I KNOW THIS MUCH IS TRUE” / GENTILEZA

“BAND OF BROTHERS”

La superproducción original de HBO, ganadora de seis premios Emmy y un Globo de Oro, producida por Tom Hanks y Steven Spielberg, cuenta la historia de Easy Company, un grupo de elite de la infantería norteamericana de paracaidistas que actuó en la Segunda Guerra Mundial. En seis capítulos, la miniserie retrata las dificultades de la guerra y la trayectoria de esos soldados desde su duro entrenamiento hasta los combates históricos, como el desembarco en Normandía y la invasión al Nido del Águila, la fortaleza de Hitler en Alemania.