Pamela Díaz y su relación con Jean Philippe Cretton: "No somos el uno para el otro"

Pamela Díaz y Jean Philippe Cretton confirmaron hace un par de semanas su relación. Se fueron de vacaciones a Cancún y desde ese momento, no se han dejado de mostrar juntos por sus redes sociales.

Y en conversación con "Mucho Gusto", Díaz hizo confesiones bastantes claras de su estado sentimental actual.

"No estamos pololeando, él no me ha pedido pololeo, ni yo tampoco. Estamos saliendo no más, no sabemos si mañana terminaremos", dijo.

Pero de pronto agregó que "no somos el uno para el otro, pero nos gustamos. Hay muchas personas así, que pueden durar mucho, o pueden durar nada (…) Estamos muy felices".