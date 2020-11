"Algunas Bestias": la cinta chilena de suspenso que llega para inquietar y hacer reflexionar a la audiencia

Una isla remota al frente de Calbuco. Ese es el escenario de "Algunas Bestias", la nueva película de Jorge Riquelme Serrano ("Camaleón") y que tiene un elenco liderado por Alfredo Castro y Paulina García. La película, por la cual su realizador ganó en la sección Nuevos directores del Festival de Cine de San Sebastián, trata de cómo unas vacaciones en la región de Los lagos terminan sacando serios problemas familiares a la luz.

Todo comienza cuando la familia formada por Alejandro (Gastón Salgado) y Ana (Millaray Lobos) llegan junto a sus hijos Consuelo (Consuelo Carreño) y Máximo (Andrew Bargsted), además de los padres de Ana, Dolores (Paulina García) y Antonio (Alfredo Castro).

La isla, donde Ana y Alejandro sueñan con abrir un hotel, es cuidada por Nicolás (Nicolás Zárate). Los ánimos se empiezan a caldear pues los padres de Ana no tienen tienen una buena relación con Alejandro. Pero la situación se vuelve compleja cuando Nicolás desaparece del lugar en la única embarcación disponible.

Es así como el descanso en este lugar idílico comienza lentamente a convertirse en una pesadilla. No sólo no hay certeza sobre si este cuidador volverá o no, sino que este disfuncional grupo familiar debe enfrentar las inclemencias del tiempo y ellos están "encerrados" en la mitad de la naturaleza. Esto da pie a que se empiecen a ejercer distintos tipos de violencia intrafamiliar y abusos. "Uno piensa en la palabra abuso, pero no en el dolor y la violencia que causa y la falta de justicia en eso. Entonces, fue un tema súper complejo de abordar su súper doloroso. Pero lo trabajamos valientemente, porque también es una apuesta", explica Riquelme Serrano.

"Uno piensa en la palabra abuso, pero no en el dolor y la violencia que causa y la falta de justicia en eso. Entonces, fue un tema súper complejo de abordar su súper doloroso. Pero lo trabajamos valientemente, porque también es una apuesta"

Por su parte, García dice sobre lo ocurre en pantalla con los personajes: "Frente a la crisis del encierro, vemos quiénes somos los guantes de plomo: cómo nos comportamos y qué elegimos hacer. Al mismo tiempo tratamos de responder a ciertas convenciones sociales. Es interesante lo que se plantea la película, es una mirada súper perspicaz". El realizador, en tanto, dice: "El encierro tiene algo que hace emerger lo peor del ser humano. Hay un estado de estés y también de vulneración ".

Relectura en pandemia

A pesar de que inicialmente el estreno comercial en cines se iba a hacer en abril, para el realizador el encierro que viven los protagonistas de la película sirve como una especie de relectura del confinamiento por el coronavirus. "Finalmente, la obra se adelantó a lo que venía, aunque cuando la filmamos el coronavirus era algo que no estaba en ninguna parte. Pero nos mostró que no estábamos tan lejos de la realidad. Los casos de abusos, de femicidios y de violencia de género, se dispararon".

"Es una metáfora para lo que está viviendo Chile en este momento"

Para finalizar, Castro comenta: "Es una metáfora para lo que está viviendo Chile en este momento. Es una familia que queda confinada en una isla, como quedaron confinadas millones de familias por siete u ocho meses en Chile, y que significó una cantidad de violencia intrafamiliar, de abusos, de la mala convivencia y agresiones. Para mí, tiene una lectura política-contingente súper importante.

La cinta de suspenso que consiguió buenas de medios como Variety, tendrá dos funciones: hoy viernes y mañana sábado a través de Punto Play, la plataforma de streaming de PuntoTicket. El valor de la entrada es de $5.900 más cargo por servicio.