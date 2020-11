Anuel AA publica video en Instagram e insiste en su adiós de la música: "Ya no quiero ni cantar, ya me quiero retirar"

Anuel AA publicó un video en su cuenta de Instagram, en donde volvió a especular con su retiro de la música, algo que ya había evidenciado días atrás.

El cantante subió un freestyle, que incluye un sample de "Thank You" de Dido, en donde habla de su familia, especialmente de su hijo y de una posible retirada de su carrera como artista. Todo esto además en medio de lo rumores del fin de su relación con Karol G.

En ese sentido, parte de la canción aludiría a la intérprete de "Tusa". "Sin ti yo no me siento bien… Viviendo y por dentro muerto, hasta un ciego lo ve. Antes éramos dos y ahora somos tres, con tu foto en la pared. De la soledad yo me enamoré, me contagié", indica.

El tema dice además que "mi hijo no quiere que cante, quiere que yo esté con él. Por eso pienso retirarme, porque más que sufre él… Hay 30.000 personas para verme cantando y me dice 'papi, no te vayas' otra vez llorando. Me dice 'tú amas más a los fanáticos que a mí"".

Respecto a su carrera musical, Anuel AA afirma en la canción "ya no quiero ni cantar, ya me quiero retirar y nunca olvido el principio pero este es el final".

También hace alusión a su pasado, señalando que "yo sé que he hecho cosas que son una decepción para mami, pero ya ni vendo droga, ahora estoy aquí en los Grammy".

"Ya me quiero retirar y nunca olvido el principio, pero este es el final. Antes soñaba con tener mi casa frente al mar, pero estaba más feliz en la federal", expresa.

Cabe mencionar que además subió el tema en sus historias en Instagram, con la siguiente leyenda: "Ya me cansé de esta mierda".

Revisa el video que subió Anuel AA