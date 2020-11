Julio César Rodríguez y su faceta Youtuber: "Me abre a otros públicos"

No solo es televisión y radio, ahora Julio César Rodríguez incursiona en internet y se convierte en youtuber con su programa “La junta”. El espacio, que debutó anoche, con el rapero nacional Portavoz. Sobre la génesis de este proyecto Rodríguez cuenta que “nació porque se acercó un grupo de jóvenes muy talentosos que me vinieron a proponer este programa a mi casa y cuando escuché este tema, lo encontré genial y sobre todo porque estaba buscando un espacio para meterme a un canal de Youtube”, el conductor del matinal de CHV detalla que era un proyecto debutar en plataformas digitales “estábamos justo en el proceso de ver de como entrábamos con el “Siganme los buenos” en el proceso que es un poco largo de como entrar en el streaming y aparece “La Junta” y me parece genial trabajar con ellos y hacer este programa que se transforma en un programa de culto”, dice destacando la cantidad de visitas que tiene el espacio en el que entrevista a músicos locales “lo que me impacta la cantidad de gente que lo ve hay episodios con 2 millones de vistos, 1 millón. El que estrenamos hoy (ayer) no lleva nada y ya lleva más de 150 mil”. Uno de los episodios más recordados del espacio fue el debut donde el conductor entrevistó a Pablo Chill-E y fumó marihuana, donde el cantante señaló que "Yo no pensaba que algunas celebridades fumaban. Por lo menos en cámara, no. Tú sabís como son los prejuicios. Las cosas igual han cambiado, pero hay gente que sigue siendo conservadora. Yo todos los días fumo marihuana", dijo el artista.

“Ayer estuve en Concepción en una reunión y todos lo veían, entonces es maravilloso”

El animador, que además tiene su late “Síganme los buenos” en Vive y un programa de radio en Bio Bio comenta su incursión en la plataforma digital “este salto de multiplataforma es genial porque estoy en la radio, estoy en la televisión abierta, estoy en el cable y en Youtube y ser 360 es power, es poderoso”, señala destacando la conexión con el público de diferentes áreas que esto le otorga “me gusta porque creo que me abre públicos por todos lados y siento que eso me hace bien porque como comunicador uno se anicha mucho y esto me provoca siempre estar muy aterrizado, muy dándome cuenta y sabiendo que pasa con la gente de los distintos grupos etáreos, de las distintas comunidades”, dice añadiendo que “entonces te obliga a estar mucho más atento, mucho más concentrado y compenetrado con lo que pasa en el mundo real y no tanto en una burbuja o con tu propio mundo”.