Kika Silva confesó a Pancho Saavedra estar más soltera que nunca: "Me siento tan libre, tan soltera, feliz"

La cuarentena no fue fácil, pero para algunas personas se hizo más sencilla con la compañía adecuada y para otras les sirvió para encontrarse a sí mismas. Algo así le pasó a Kika Silva, quien en conversación con Francisco Saavedra confesó sentirse "tan libre, tan soleta, feliz".

En un Instagram Live entre los dos, la comunicadora contó que "conocí a alguien en cuarentena, pero más que una pareja, fue un partner. Yo estoy soltera, feliz de estar soltera".

La también modelo aseguró que era un amigo de un vecino, con quienes se reunían al vivir dentro del mismo edificio, pero con el tiempo todo terminó y hoy son grandes amigos.

Además, Silva también explicó que "en algún minuto sí me dio lata" que le buscaran parejas o la vincularan con personas públicamente. "Yo me atrapaba, sentía que le podía hacer daño a alguien, cuando había un ex o algo así. Pero hoy he aprendido que son cosas que pasan, son cosas del oficio y he aprendido a tomármelo con humor", agregó.

Kika Silva con Pancho Saavedra en Instagram Live / Captura

"Estoy tan libre, tan soltera, feliz soltera, que hoy todo me da lo mismo", aseguró Silva, hoy dedicada a la Fundación Roxy, la cual se dedica a la adopción, al rescate y al cuidado animal. "Me gusta concientizar y me encantaría hacer charlas en colegio", dijo la influencer.

La conversación con Pancho Saavedra siguió y la gente comenzó a preguntarle por Pangal Andrade, con quien señaló "tener buena onda, tenemos varios temas en común. Yo lo admiro, admiro todo lo que hace con su casa, su hotel, su conciencia con el medio ambiente, es una gran persona", pero insistió que está soltera y no tiene interés en buscar pareja.

Finalmente, Kika Silva confesó entre risas que "antes siempre miraba para arriba, pero ahora cada vez miro para abajo" y agregó que cuando busca una pareja, no le importa la diferencia de edad.

"La edad no importa, pero sí importan las etapas. Puedes tener la misma edad, pero si están en diferentes etapas, a veces no resulta. Entonces lo que importa es que tener los mismos proyectos, las mismas ganas y que te haga feliz", cerró la comunicadora.