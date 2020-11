Soledad Onetto dice adiós a "Mucho Gusto": "Vivimos procesos difíciles y traté de aportarles desde lo que yo sabía"

Fue un viernes de importantes movimientos en "Mucho Gusto". Por una parte se produjo el regreso de José Miguel Viñuela, pero por otro lado se vivió la despedida de Soledad Onetto.

Durante el capítulo de este viernes del matinal de Mega, la periodista se despidió en pantalla y anunció que dedicará tiempo a sus nuevos proyectos que estarán bajo el alero del área de prensa del mismo canal.

A cuatro meses de la polémica: José Miguel Viñuela regresó a "Mucho Gusto" Viñuela se reincorporó este viernes al matinal de Mega "Mucho Gusto". "Feliz de estar con ustedes chiquillos", afirmó el animador tras su regreso.

"No me voy del canal, pero ha sido un proceso difícil para todos, todo el país en realidad, desde el Estallido Social, pasando por la pandemia. Me sumé a este equipo, que es experto en entretención, que ha tenido un camino duro por delante, tratando de aportarles desde mi proceso periodístico. He aprendido mucho", expresó.

"Vivimos procesos difíciles y traté de aportarles desde lo que yo sabía. No me iría, pero tengo muchos proyectos que necesitan tiempo, así es que les quiero agradecer a todos ustedes", complementó.