Álvaro Rudolphy sobre su llegada a Canal 13: "No es un canal que vaya a morir"

Pese a la pandemia del coronavirus, las grúas televisivas se siguen moviendo, quizás no con la misma velocidad, pero sí con ruido. Lo mismo que generó la salida de Álvaro Rudolphy de Mega para llegar a Canal 13, una estación que aseguró que "no va a morir".

"No es un canal que vaya a morir, es un canal que tiene su peso y ese peso se nota", aseguró en conversación con La Tercera. El actor señaló que "puede que no sea el número uno en rating, pero no es tan relevante como lo que significa la marca Canal 13".

Daniela Nicolás se alza como Miss Chile Universo: "Ser distintos es una herramienta maravillosa" La actriz de 28 años se alzó con la corona en un concurso que tuvo las complicaciones de la pandemia. Ahora representará al país en el Miss Universo.

El galán de teleseries continuó con sus alabanzas y agregó que "es una marca muy potente y eso hace que se sostenga, se pueda seguir sosteniendo en el tiempo y que más adelante pueda volver a brillar. Esa es la idea, volver a liderar".

En la estación del angelito Rudolphy participará en un "thriller y las grabaciones comenzarán durante el primer semestre de 2021, con la idea de volver a los primeros lugares. "Canal 13 tiene una historia muy potente, es una marca potente y lo sigue siendo independiente que a veces la audiencia sea un poco menor o un poco mayor. Está en el ADN de la gente", aseguró.

Finalmente, el actor también habló sobre su salida de Mega, donde estuvo cerca de 6 años. "Pedí salir y me dejaron salir, así se dieron las cosas. No hubo ni conflictos, ni enredos, ni nada, fue algo bastante civilizado. Con mucho respeto, cariño y comprensión por ambas partes".

Álvaro Rudolphy también ha incursionado en redes sociales: