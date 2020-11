Horóscopo de hoy: esto es lo que dicen los astros signo por signo para este domingo 22

¿Quieres saber qué te deparan los astros del Zodíaco en el horóscopo para el día de hoy? Si es así, entonces no dejes de buscar qué dice tu signo a continuación.

ARIES (21 marzo -19 abril)

No es fácil hacer todos los días perfectos, obviamente habrá días no tan buenos, pero no importa, que eso no te aflija, la vida continúa y está llena de momentos.

TAURO (20 abril – 20 mayo)

No te juzgues, ámate así tal cual eres, con tus defectos con tus virtudes, aprende de los errores y cada día crecerás un poquito más.

GÉMINIS (21 mayo – 20 junio)

Es un momento importante para tu vida, estás decidido a comenzar de cero si es necesario, deseas el bien y el progreso.

CÁNCER (21 junio – 22 julio)

Aprovecha la energía de este mes para hacer todo lo que te propones y cada día lucha contra tus miedos y limitaciones.

LEO (23 julio – 22 de agosto)

Aprender a controlar tu impulsividad te ayudará a poder estar tranquilo emocionalmente, tienes grandes capacidades que debes comenzar a aprovechar.

VIRGO (23 agosto – 22 septiembre)

Trabaja en tu seguridad, eres una persona muy capaz, el Universo lo sabe y siempre te lo recuerda, no hagas caso a comentarios que digan lo contrario.

LIBRA (23 septiembre – 22 octubre)

Tienes grandes propósitos y metas en mente, es momento de empezar a trabajar en cada una de ellas, porque el tiempo pasa muy rápido para desperdiciarlo.

ESCORPIÓN (23 octubre – 21 noviembre)

Confía plenamente en ti y en tus capacidades, eres una persona que no tiene límites cuando se trata de salir adelante.

SAGITARIO (22 noviembre – 21 diciembre)

Trabaja a diario para convertirte en tu mejor versión, cuida tu cuerpo, tu mente y tu espíritu, no dejes de lado tu salud ni el amor.

CAPRICORNIO (22 diciembre – 19 enero)

Te gustan las personas auténticas, eres capaz de aceptar lo desconocido, no te gusta juzgar y eso te hace ser una persona muy valiosa.

ACUARIO (20 enero – 18 febrero)

Eres una persona clara, que sabe lo que quiere, muy valiente y atrevida, sabes cómo disfrutar la vida y a quien dar tu amor y tiempo.

PISCIS (19 febrero – 20 marzo)

Cuando te sientes bien por dentro, lo proyectas por fuera, enfócate primero en mejorar y sanar lo que pasa en tu interior y luego verás buenos resultados.