El cantante de trap puertorriqueño Bad Bunny dio positivo por coronavirus, y por esa razón no estuvo presente en la ceremonia de los "American Music Awards 2020" que se llevó a cabo este domingo en Microsoft Theatre de Los Ángeles.

De hecho estaba previsto que Bad Bunny cantara en vivo "Dákiti", su más reciente éxito junto a Jhay Cortez, pero desafortunadamente se contrajo de covid-19, tal como lo confirmó la agencia de representación Lacoustyle en un comunicado.

"Desafortunadamente, el artista confirmó que ha contraído el virus del covid-19 y tuvo que cancelar su presentación", señaló la agencia, explicando que por esa razón la participación de Bad Bunny fue virtual.

El puertorriqueño presentó una categoría y se llevó dos premios: "Artista Favorito Masculino – Latino" y "Álbum Favorito – Latino" por su disco "YHLQMDLG".

Congrats on your two #AMAs wins, @sanbenito! 🔥 pic.twitter.com/aJL6aFBCqK

— American Music Awards (@AMAs) November 23, 2020