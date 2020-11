"Selena: La serie ": Así se grabó la nueva apuesta de Netflix

"Selena: la serie", la producción de Netflix que debuta el 4 de diciembre y se centra en la figura de la popular cantante asesinada por la presidenta de su fan club tuvo un gran obstáculo durante su rodaje: el coronavirus. Por eso, las grabaciones pasaron de una planificación de siete meses a demorar un año y un mes, y significó que el equipo terminara enfundado en mascarillas, protectores faciales y guantes para terminar el proceso. "Grabamos con el protocolo, era muy difícil. Es increíble cómo se hizo todo el trabajo " cuenta vía Zoom Noemí González ("East Los High"), quien interpreta a Suzette, la hermana mayor de la fallecida cantante.

Pero esa no fue la única complicación que enfrentó en la producción protagonizada por Christian Serratos ("The Walking Dead"), quien interpreta a Selena Quintanilla. Pues aparte del lazo de sangre que las unía, Suzette era la baterista de la banda. "No tenía nada de experiencia con la batería. no sabía lo que era, cómo te afecta el cuerpo y cómo usas todo el cuerpo para tocarla".

Durante esa preparación, la actriz tuvo un tutor que le ayudaba para ir aprendiendo y ensayaba dos veces cada día. Finalmente, en vez de tres semanas tuvo más tiempo para prepararse: "Dije 'Gracias, Dios. Con esto voy a poder hacerlo"". La preocupación no era para menos, porque ella tenía poco más de dos meses para aprender y tocar una canción de seis meses y medio. "Debía tocar 'La Flor' en vivo y mostrar como que yo llevaba tocando la batería por diez años. Era un reto ser Suzette, totalmente".

Pero el esfuerzo valió la pena, según cuenta, especialmente sobre cómo fue grabar con Serratos. "Ellas son las únicas que pueden entender esa experiencia de no sólo ser hermanas y mejores amigas, sino que también estar en el mismo grupo. Era increíble tener eso con ella", recuerda con cariño y agrega: "Fue muy bonito hacer esas escenas".

Orgullo familiar

"Yo crecí con música de Selena en mi casa, todo el día, todo el tiempo", comenta González y asegura que no olvida una frase que se repetía su mamá de cuanto en cuanto: "'¡¡¡Noemí, Selena está en la tele!!!"".

"Recuerdo eso de cuando mi mami veía 'Sábado Gigante' con Don Francisco -el chileno con esa energía tan increíble que estaba en nuestras casas cada sábado- o veíamos 'Siempre en domingo"", rememora la actriz sobre las participaciones de Selena en dos programas clásicos para público latino, en este caso una familia de inmigrantes mexicanos en Estados Unidos. "Yo la veía desde antes que fuera más mainstream en los noventa. Era increíble ver cómo su fama se iba formando de niña". agrega.

González también recuerda claramente cuando le regalaron el disco "Amor prohibido" y cuando su madre le contó que la cantante había muerto. "Yo no entendía mucho de la muerte, pero dije: 'No.Selena no, Ella no, no, no."" Eso fue en 1995 y ella tenía sólo seis años. Más adelante, murió un hermano suyo y la película biográfica sobre Selena protagonizada por Jennifer Lopez fue un apoyo inesperado en su duelo.

"Yo me alivié con la movie", cuenta y explica que también fue una ayuda saber que los Quintanilla eran Testigos de Jehová, tal como su familia. "Había muchas similitudes con Selena y por eso siento que va a estar en nuestra casa siempre, y que siempre va a estar en nuestro corazón y nuestras radios", dice. Considerando la importancia que la artista tuvo en su historia, se entiende cómo reaccionaron a que se sumara al elenco. "Estaba muy emocionada mi mami, era increíble tener esta experiencia con ella", dice y explica que es el único set al que ha llevado a su progenitora. "Estaba orgullosa".

¿Pero, qué hay de su propia experiencia? "Estar en la serie es una bendición para devolver todo lo que me ha dado Selena, si es que puedo darle algo. Espero haberle dado mucho amor y haber sido profesional".