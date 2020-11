Chino Ríos en picada contra Pamela Jiles: "Me trató de violar"

En un nuevo episodio de "Las indomables", el espacio de Youtube de Patricia Maldonado, la cantante no solo se refirió escuetamente a su salida de Mega, sino que también realizó una polémica entrevista a Marcelo Ríos.

Durante la conversación, el ex tenista se refirió a su nueva vida en Estados Unidos, su relación de pareja, sus hijos y su análisis de la actualidad. Pero sin duda, dentro de sus polémicos dichos hizo una acusación contra la Diputada Pamela Jiles, “Ella antes hacía entrevistas. Yo era chico, tenía 14 años… fue a mi casa, me sentó en la cama, y me hizo una entrevista, me empezó a conversar", relató el tenista que continuó diciendo “entonces me dijo -estaba mi mamá- ‘la última etapa de la cuestión la vamos a hacer en la ducha, tú te sacas la ropa, y tienes que hacer la entrevista en la ducha", aseveró.

El ex tenista continuó diciendo "en mi casa, en la casa de mis papás. Mi mamá ahí le dijo ‘señora pare su hueveo‘ y la echaron“, remató sentenciando "me trató de violar huevón".