"Gambito de Dama" rompe todos los récords al convertirse en la serie más vista en la historia de Netflix

El fenómeno de "Gambito de Dama" es total. La miniserie protagonizada por Anya Taylor-Joy se convirtió en la serie limitada más vista en la historia de Netflix.

De acuerdo a la propia plataforma de streaming, "Gambito de Dama" llegó a las 62 millones de hogares a 28 días de su estreno, marcando un nuevo hito para la compañía.

More fun facts related to The Queen’s Gambit:

♕ The series made the Top 10 in 92 countries & ranked #1 in 63 countries

♕ The novel has entered The New York Times bestseller list, 37 years after its release

♕ Google searches for “How To Play Chess” have hit a nine-year peak

— Netflix (@netflix) November 23, 2020