Cami y su nominación al Grammy: "No me gusta ponerle límites a mi carrera" 

Ayer fue un día particularmente especial para Camila Gallardo. Porque la cantante chilena más conocida como Cami, consiguió su primera nominación a los premios Grammy.

Con su segundo disco, "Monstruo" la joven compite en la categoría Mejor álbum latino rock o alternativo fente a "Aura" de Bajofondo, "Sobrevalorado" de Cultura Profética, "La conquista del espacio" de Fito Páez y "Miss Colombia" de Lido Pimienta. "Nunca lo pensé, fue una absoluta y hermosa sorpresa", dice sobre la nominación.

Su carrera ha logrado notoriedad en relativamente poco tiempo. Pues, si bien ganó "The Voice" en 2015, editó "Rosa", su primer disco, recién en 2018 y consiguió este logro con su segundo trabajo discográfico. ¿Siente que esta nominación llega a coronar este momento de su carrera? "Creo que sí llega en un momento importante, pero no me gusta ponerle límites a mi carrera. Creo que está recién empezando, estoy recién partiendo y esto es el comienzo de muchos discos más y de muchas premiaciones, espero. Pero no voy a ponerle un límite porque es mi primer premio. Por el contrario, creo que es el primero, ojalá de muchos"

Lo que viene

Respecto al trabajo que sigue ahora, explica: "Creo que no hay un trabajo fijo, sino que seguir tocando, haciendo streaming y seguir escribiendo música. El trabajo ya está hecho. No estoy estresada por lograr visibilidad de nada, sino que seguir haciendo música y seguir disfrutando".

Y justamente hoy desde las 20:00 horas, se transmitirá un show gratuito de la cantante por streaming a través de las plataformas digitales de Movistar Arena.