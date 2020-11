¿Qué secretos guarda el elenco de "Iorana" tras 22 años de la teleserie?

Ver esta publicación en Instagram

Sentimiento que comparte su colega Francisco Reyes, quien interpretó a su padre en esta producción. “Fue una experiencia maravillosa. Es una idiosincrasia, una cultura, una forma de pensar muy distinta a la que tienen los isleños. Era muy interesante ver todo eso y cómo el Estado chileno se instalaba con sus cosas que no tenían mucho que ver con la gente de allá”, reflexionó.

Además, el actor comentó sobre lo bien que lo pasó realizando los tres personajes en la teleserie: “Era muy entretenido. El franchute era el que más me gustaba, me entretenía mucho. Era muy divertido pasar de un personaje al otro. Además en esta teleserie pude aprender a bucear y fue alucinante”, señaló Reyes.

“LO QUE PASÓ EN IORANA, QUEDÓ EN IORANA”

El elenco y equipo de producción de esta teleserie estuvo durante más de siete meses viajando a la isla, una semana por mes, por lo las más de 150 personas que componían este grupo convivieron durante largos períodos de tiempo, donde se tejieron diversas historias de las cuales muchos proclaman “lo que pasó en la isla, se queda en la isla”.

La destacada actriz nacional Roxana Campos (Carmen Abarca en Iorana), alejada hace más de una década de la actuación, se refirió a este tema: “Teníamos un grupo que nos llamaban Las medusas de Rapa Nui…Es que son historias muy íntimas. Yo me acuerdo que uno llegaba a esa isla y se despertaba la sensualidad, como buena isla, te abría el chacra del corazón y te dejaba todo amor. Estábamos todos en esa actitud de amar y ser amados, entonces las historias eran divinas”, precisó. Además recordó fue Carmen Disa Gutiérrez quien acuñó este nombre. La intérprete había regresado a la actuación en esta teleserie ya que en el año 1986 había realizado la última.

Otra de las protagonistas, Alejandra Fosalba quien se puso en la piel de Vaitea Ahoa, comentó que "yo me imagino que en los viajes de trabajo de distintas personas, no solo de actores, pasan muchas cosas porque estás todo el tiempo con personas, en un lugar que no es tu casa. De alguna forma la gente se relaja, puede ser uno mismo. Se arman parejas, uno conoce gente también”, recuerda.

Francisco Reyes tuvo palabras también para recordar a la fallecida Carolina Fadic quien fue una de las antagonistas de la teleserie: “Era maravillosa, muy juguetona, muy honesta para trabajar. Era totalmente abierta, no tenía pelos en la lengua. Era muy entretenido trabajar con ella”.