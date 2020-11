Daniella Campos comienza su camino de recuperación

Han sido días complicados para Daniella Campos, quien se sometió a una compleja operación para extirparle dos tumores alojados en la cabeza, pero que no terminó ahí, ya que ha pasado semanas internada debido a los dolores post cirugía.

"Hoy es un día muy especial, ya que dejaré la terapia endovenosa la llamada “morfina” ….Para poder volver a casa a estar con mi princesita que es lo que más quiero…. sé que será difícil después de tantos días, pero no hay guerrera sin batalla que librar", publicó la periodista en su cuenta de Instagram.

Al internarse, Campos indicó que "me dan crisis de dolor (…) todo se ha vuelto muy doloroso. De pronto estoy bien y me viene de repente un dolor horrible que no se va y que es el nervio trigémino (ubicado en el cráneo)".